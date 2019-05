Chelsea, Hazard allontana l’addio: “L’ultima volta allo Stamford Bridge? Non credo…”

Una finale conquistata solamente ai calci di rigore. Il Chelsea di Maurizio Sarri, nel ritorno della semifinale di Europa League, ha avuto la meglio sull’Eintracht Francoforte dagli undici metri, dopo che la gara di ritorno, come quella di andata, era terminata sull’1-1. E quella di ieri sera potrebbe essere stata l’ultima partita di Eden Hazard allo Stamford Bridge, con il belga ormai da tempo corteggiato dal Real Madrid di Zinedine Zidane. Ma il giocatore, intervistato da Sky Sport al termine del match, ha voluto allontanare quest’ipotesi.

“ULTIMA VOLTA? NO…” – “Questa la mia ultima gara in questo stadio? Non credo. Ancora non so il futuro, adesso penso solamente a vincere le partite che ci rimangono da giocare. Nella finale darò tutto”.