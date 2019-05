Chelsea, Hazard: “Credo che sarà un addio, è tempo di una nuova avventura…”

Reduce dalla doppietta in finale di Europa League, decisiva per chiudere il match sul 4-1 contro l’Arsenal, Eden Hazard ha parlato a Sky Sport: “Non so ancora il mio futuro, oggi l’obiettivo era vincere il trofeo e questa è la cosa più importante. La decisione è già stata presa due settimane fa, ne ho già parlato col club e aspetto il responso. Tutti i tifosi vogliono saperlo, lo so, ma credo che sarà un addio e quindi per me ci sarà occasione di affrontare una nuova avventura. Il mio sogno era giocare in Premier League e ci sono riuscito”. Inizialmente ancora dubbioso, poi si è lasciato andare: sembra ormai chiaro che l’esterno offensivo belga, nono nella classifica cannonieri della storia dei Blues con 110 reti, dalla prossima stagione giocherà nel Real Madrid.