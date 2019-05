Chelsea, Jorginho: “Sarri un maestro. Premier League? Campionato più competitivo, le finali di coppa lo dimostrano”

Finale di Europa League conquistata ai rigori, il Chelsea di Maurizio Sarri vola ed è pronta a lottare con l’Arsenal nella gara di Baku per alzare al cielo il trofeo. I Blues, non senza qualche patema, hanno sconfitto i tedeschi dell’Eintracht Francoforte dopo la lotteria dei tiri dagli undici metri.

Alti e bassi nella gara, avuti anche nell’arco della stagione. Un’annata, però, che può assolutamente essere considerata positiva. Lo dimostrano le parole del centrocampista Jorginho rilasciate dopo la gara di coppa: “L’obiettivo principale era raggiungere la Champions League, adesso dobbiamo portare a casa questo trofeo che è importante per tutti. Cercheremo di vincere e vogliamo conservare il terzo posto”.

SARRI E PREMIER – C’è spazio anche ad un commento più specifico su tecnico e campionato inglese. Per Sarri e per Jorginho, infatti, si tratta della prima stagione in terra inglese: “La Premier è il campionato più competitivo al mondo – ha proseguito il centrocampista -, lo si vede da queste due finali ed è bello essere lì”. E su Sarri: “Sarri ti dà tanto, un insegnante, un maestro. Durante la stagione ci sono alti e bassi, ma bisogna solo rimanere tranquilli perché il lavoro paga”.