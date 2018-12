Chelsea, Sarri ci crede: “Europa League? Dobbiamo pensare in grande…”

Reduce dal pareggio in Europa League del suo Chelsea, contro il Mol Vidi, Maurizio Sarri, tecnico dei Blues, ha parlato a Sky Sport della gara, terminata 2-2 grazie alle reti di Willian e Giroud, e del percorso della squadra in coppa. Un cammino, quello degli inglesi, che potrebbe essere lungo tanto da arrivare alla finale e, chissà, magari alla vittoria.



FIDUCIOSO – Sulla partita, Sarri ha commentato: “Credo che abbiamo concesso quel gol sul corner subito dopo il nostro gol, è stato un match difficile. Non è stato semplice in una partita senza obiettivi, ma sono contento della prestazione e della reazione dopo lo svantaggio”. Sul cammino del Chelsea in Coppa ha poi aggiunto: “Dipende da come andrà la stagione, non so chi farò giocare. Vincere l’Europa League? Noi dobbiamo pensare in grande. Non siamo ancora in grado di vincere la Premier League, ma possiamo far bene in Europa League. Serve anche un po’ di fortuna”.