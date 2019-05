Chelsea, Sarri: “Juventus? Penso solo alla finale, poi mi incontrerò con il club. Non sono teso”

Dopo Emery, è il turno di Maurizio Sarri presenziare in conferenza stampa in vista della finale di Europa League che si disputerà domani a Baku fra il suo Chelsea e l’Arsenal. “È stata una stagione eccezionale, siamo anche riusciti a tornare in Champions. Abbiamo perso una finale ai rigori con il City, ma ora siamo qui a giocarcene un’altra europea – ha detto il tecnico italiano ex Napoli -. Non sono teso, non so se è il momento più importante della mia carriera. Per me anche una partita di Serie B può essere importante. Ci sarà Kanté? Ha avuto un problema al ginocchio, speriamo di averlo a disposizione. Rispetto a ieri le possibilità sono cresciute, diciamo fino al 50%. È l’unico dei nostri che sa difendere bene, senza di lui lì in mezzo potrebbe essere un problema”.

FUTURO – Inevitabili le domande circa la sua permanenza ai Blues, e quindi le possibilità di vederlo sulla panchina della Juventus al posto di Allegri: “Voglio solo pensare alla finale, ho un contratto col Chelsea per altri 2 anni. Dovrò parlarne col club, non è il momento ora. Il club vuole che io me ne vada? Io ho già espresso la mia opinione nell’ultima conferenza stampa, adesso ho bisogno di parlare solo della finale di domani, è importante anche per i giocatori che sia così”.