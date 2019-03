Chelsea, Sarri: “La strada intrapresa è quella giusta: stiamo dando continuità”

Sta tornando il sereno in casa Chelsea, lo dimostra anche il 3-0 ottenuto in Europa League contro la Dinamo Kiev nell’andata degli ottavi di finale. Maurizio Sarri è soddisfatto: “Nelle ultime 5 partite abbiamo vinto 4 volte e pareggiato con il City, per cui credo che stiamo ritrovando continuità, e non solo di risultati: anche di prestazioni e di solidità difensiva – ha commentato il tecnico toscano a fine partita -. Ecco perché credo che la strada intrapresa sia quella corretta, però comunque dobbiamo stare attenti visto quanto accaduto in passato. Blocco del mercato? Al momento non interessa, comunque con i vari ricorsi c’è anche la possibilità che tutto si sistemi”.