Chelsea, Sarri: “Penso che possiamo vincere l’Europa League”

“Possiamo vincere l’Europa League”. Appare come una sorta di diktat il messaggio lanciato in conferenza stampa da Maurizio Sarri alla vigilia del match di Europa League che metterà il suo Chelsea dinnanzi alla Dinamo Kiev. “Arriviamo a questa partita dopo un periodo molto intenso con gare importanti, al momento di problematiche particolari non ce ne sono ed è un bene. Credo che possiamo sia arrivare in fondo a questa competizione e vincere il trofeo, ma anche centrare l’altro obiettivo: ritornare in Champions League – ha affermato il tecnico toscano -. Alcuni giocatori sono stanchi, valuterò se far ruotare qualcuno come ho fatto finora”. Una battuta sull’avversario: “La Dinamo ha una rosa giovane, con esterni molto rapidi in fase di contropiede. Serviranno due ottime prestazioni per passare ai quarti di finale”.