Chelsea, Zappacosta: “Questa finale vale molto per me”

Davide Zappacosta, calciatore del Chelsea ha analizzato il successo ai rigori contro l’Eintracht che vale la finale di Europa League a Baku il 29 maggio. “C’era tensione ma anche consapevolezza della nostra forza. Siamo stati bravi a centrare la finale anche dopo i rigori. Non è facile giocare 60 partite in un anno e rimanere tonici. Non abbiamo avuto grossi cali di tensione contro i tedeschi e alla fine è andata bene. Linea difensiva di Sarri? Le facciamo spesso queste esercitazioni in allenamento e lavorare sotto questo aspetto per curare i dettagli. Sognavo di giocare partite come queste ed ho cercato di farmi trovare pronto. Per me vuol dire tanto questa finale”.