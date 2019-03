Eintracht, Hutter: “Importantissimo non aver subito gol. Haller? Su di lui era rigore…”

Dopo aver letto le dichiarazioni di Spalletti, mister dell’Inter, leggiamo quelle di Adolf Hutter dopo il pareggio del suo Eintracht Francoforte ottenuto in casa contro i nerazzurri nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “La cosa più importante è non aver subito gol – ha detto ai giornalisti in sala stampa -, poi però non siamo riusciti a farne uno. All’inizio meglio l’Inter, più coraggiosa, poi siamo cresciuti e per me il rigore su Haller c’era. Il risultato lascia aperta la qualificazione, abbiamo a disposizione per il ritorno anche il pareggio con gol. C’è da dire però che l’Inter gioca in casa ed è favorita, ma noi siamo fiduciosi per fare bene anche a San Siro”.