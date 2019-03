Eintracht, Hutter: “Inter grande squadra, non credo che il caso Icardi influirà sul loro match”

Tempo di conferenza stampa per l’allenatore dell’Eintracht Francoforte Adolf Hutter, domani in campo contro l’Inter negli ottavi di finale di Europa League: “I nerazzurri sono usciti dalla Champions contro Tottenham e Barcellona per un solo punto, per cui sono una grande squadra con ottimi interpreti e di qualità eccellente. Il caso Icardi? Polemica che mi interessa, ma non credo influirà in maniera negativa per loro sulla partita di domani. Subiscono pochi gol, ma a Cagliari non sono andati bene e a breve avranno derby con il Milan, vedremo se anche tutto questo inciderà sul nostro incontro europeo”.