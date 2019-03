Europa League, anche il Chelsea ipoteca i quarti. Vince il Valencia con il Krasnodar

Dopo aver analizzato i risultati delle gare di andata degli ottavi di finale di Europa League iniziate alle 18.55, vediamo quanto accaduto in quelle delle ore 21 (oltre al 3-0 secco del Napoli sul Salisburgo). Ipoteca la qualificazione ai quarti di finale il Chelsea di Maurizio Sarri grazie al 3-0 casalingo ai danni della Dinamo Kiev con le reti di Pedro, Willian e Hudson-Odoi. Si mette dunque davvero male per gli ucraini in vista del ritorno, che ha le stesse chance del Salisburgo. Successo per 2-1 per il Valencia ai danni del Krasnodar: decide la doppietta di Rodrigo nel primo tempo, ma il gol di Claesson nella ripresa tiene in vita la formazione russa.