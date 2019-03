Europa League, Eintracht Francoforte-Inter 0-0: si deciderà tutto a San Siro

Finisce a reti bianche l’andata degli ottavi di finale di Europa League fra Eintracht Francoforte e Inter. Un risultato, lo 0-0, che tiene apertissimo il discorso qualificazione alla fase successiva: si deciderà tutto al ritorno, giovedì prossimo alle ore 21 sul campo di San Siro. Buon primo tempo da parte dei nerazzurri, che falliscono anche un calcio di rigore con Brozovic (parata di Trapp); nella ripresa meglio i tedeschi, che hanno attaccato a pieno organico per trovare il vantaggio e dunque per rendere più agevole la gara di ritorno del Meazza (grande occasione quella capitata sui piedi di Jovic al minuto 87, respinta bene da Handanovic), ma alla fine è rimasto tutto in equilibrio.

EPISODI E RITORNO – Da segnalare l’allontanamento dell’allenatore dei tedeschi Hutter nel corso dei secondi 45′ e l’infortunio occorso a Perisic: affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra. Dovrebbe saltare la partita di campionato con la Spal, ma potrebbe tornare per il ritorno di giovedì prossimo. In quella occasione mancheranno gli squalificati Lautaro Martinez e Asamoah (erano diffidati, sono stati ammoniti questa sera in Germania). L’Inter dovrà per forza vincere per qualificarsi ai quarti, all’Eintracht invece basterà il pareggio (solo lo 0-0 porterebbe il match ai tempi supplementari).