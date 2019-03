Europa League Eintracht Francoforte-Inter, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il match di Europa League tra Eintracht Francoforte-Inter valido per gli ottavi di finale della competizione. In Germania, i nerazzurri cercano la prestazione per potersi giocare il ritorno a San Siro senza troppi patemi.

I tedeschi, privi di Rebic, proveranno a rendere la vita difficile agli uomini di Spalletti. Ecco le scelte ufficiali delle due squadre:

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hinteregger, Hasebe, N’Dicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. A disposizione: Rønnow​​​​​​, Russ, Falette, Willems, De Guzman, Stendera, Paciencia.​ Allenatore: Hütter.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Martinez, Perisic. A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Cedric, Schirò, Candreva, Merola. Allenatore: Spalletti.