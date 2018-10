Europa League, Eintracht-Lazio le probabili formazioni: tanto turnover per Inzaghi, riposano Luis Alberto e Immobile

Il faccia a faccia di questa sera tra Eintracht-Lazio può decidere, in parte, i cammini europei delle due compagini. Alle 21 sarà dunque scontro al vertice visti i risultati delle prime uscite: i tedeschi sono reduci dall’incredibile rimonta sui vice-campioni in carica del Marsiglia, i biancocelesti, invece, dal 2-1 nella sfida casalinga contro l’Apollon Limassol, firmato Immobile e Luis Alberto. Gli uomini di Inzaghi non vogliono farsi trovare impreparati e proveranno a fare punti e vincere il match.

LE FORMAZIONI – Eintracht che dovrà fare a meno dello squalificato Willems per il rosso rimediato contro il Marsiglia. Ai box anche gli acciaccati Salcedo e Chandler. Il tecnico Hutter non pare intenzionato a varare accorgimenti sostanziali rispetto all’undici sceso in campo contro l’Hannover: avanti tutta con la retroguardia a tre presidiata da Russ, Hasebe e N’Dicka, che proveranno a schermare lo specchio dell’ex PSG Kevin Trapp. Da Costa e Kostic sui binari laterali, regia affidata da Torro, Fernandes favorito per il centro-sinistra. Dovrebbe esserci una vecchia conoscenza del calcio nostrano, De Guzman a chiudere il quadro in mediana. Con il croato Rebic, sarà probabilmente Haller a condividere il reparto avanzato. Qualche cambio di formazione, invece, per i laziali: out Rossi e Cataldi, oltre al solito Patric, escluso dalla lista di coppa. Tra i palici sarà Proto, davanti a lui verrà verosimilmente rilanciato lo stacanovista Acerbi, cinturato da Bastos e Wallace. Torna arruolabile Radu che, vista la trasferta contro la Fiorentina in Serie A, potrebbe solo fare da spettatore. Turnover massiccio dalla cintola in su: Badelj vertice basso, chance per Basta, Murgia e Durmisi, dovrebbe invece stringere i denti Milinkovic-Savic. Scalpita Berisha, pronto al debutto dopo uno stop prolungato: candidato autorevole, ma solo a gara in corso. Stravolto il tandem offensivo: a riposo Luis Alberto e Immobile, dentro Correa a supporto di Caicedo.

EINTRACHT (3-5-2): Trapp; Russ, Hasebe, N’Dicka; Da Costa, De Guzman, Torro, Fernandes, Kostic; Haller, Rebic. A disposizione: Ronnow, Falette, Geraldes, Jovic, Gacinovic, Muller, Twatha. Allenatore: Adolf Hutter.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Caicedo. A disposizione: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Lulic, Lucas Leiva, Berisha, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.