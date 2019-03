Europa League, il Napoli schianta il Salisburgo: 3-0, gara mai in discussione

Tutto facile, più del previsto per il Napoli contro il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Al San Paolo è maturato un 3-0 secco che ipoteca la qualificazione ai quarti per gli azzurri di Ancelotti, assoluti padroni del match dal primo all’ultimo minuto. Il risultato, viste le occasioni, poteva anche essere più largo; sicuramente importante non aver subito gol in casa. Così, per gli austriaci, sarà davvero molto dura riuscire a ribaltare la situazione (serviranno 4 gol senza subirne, altrimenti 3 per i tempi supplementari). Ma attenzione: sia Koulibaly e Maksimovic saranno squalificati (ammoniti, erano diffidati).

PARTITA – Il Napoli ha messo subito le cose sul giusto binario: al 10′ azione spettacolare, assist filtrante di Mertens per Milik e gol bellissimo del polacco (il primo per lui in Europa) che supera il portiere prima di insaccare. Al minuto 18 il raddoppio immediato: palla dalla destra di Callejon e mancino al volo vincente di Fabian Ruiz dal limite. Nella ripresa il copione non cambia, gli azzurri – visibilmente superiori dal punto di vista tecnico – prima sfiorano il tris al 52′ con Mertens (il belga, solo davanti al portiere, trova la respinta in corner), poi lo trovano al 58′ con una goffa autorete del centrale Onguéné: colpo di testa nella propria porta su cross di Mario Rui. Fra il 68′ e il 75′ Callejon e Milik ad un passo dal poker: lo spagnolo fermato da un difensore sulla linea, il polacco dalla sua imprecisione insolita sotto porta. Nel finale assedio del Salisburgo, ma Meret salva e il gol non arriva: finisce 3-0 per il Napoli.