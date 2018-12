Europa League, per la Lazio ko indolore con l’Eintracht Francoforte: 1-2

Una partita con poco da dire per quando riguarda il risultato. Lazio e Eintracht Francoforte sono scese in campo questa sera all’Olimpico di Roma già certe rispettivamente del secondo e del primo posto nel girone H di Europa League, ma lo spettacolo non è comunque mancato. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, la gara si è infatti accesa nella ripresa, con i laziali che sono passati per primi in vantaggio al 56′ grazie a Correa, servito in profondità da Luis Alberto. La reazione dei tedeschi non si è però fatta attendere: prima Gacinovic con una gran conclusione al 65′ e poi Haller al 71′ hanno ribaltato il risultato. La Lazio nei minuti finali si è gettata in avanti alla ricerca della rete del pareggio, senza però successo. Ora, per entrambe le formazioni, la testa è rivolta al sorteggio dei sedicesimi, quando sia Lazio che Eintracht conosceranno il prossimo ostacolo verso la finale di Baku.