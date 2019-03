Europa League: Napoli-Salisburgo, le formazioni ufficiali

Dopo la delusione per il 2-1 subito in casa contro la Juventus, il Napoli torna in campo per l’Europa League nell’andata degli ottavi di finale contro il Salisburgo. Arrivare in fondo alla competizione è uno degli obiettivi degli azzurri, adesso forse diventa il più importante, visto che in campionato sono ormai distantissimi dai bianconeri (16 punti). Attenzione però agli austriaci, che già al momento del sorteggio sono stati definiti come una mina vagante, e per batterli serviranno due grandi prestazioni, come ha giustamente affermato Carlo Ancelotti quel giorno.

Veniamo alle scelte dei due allenatori. Ancelotti ha deciso di far riposare Lorenzo Insigne e di inserire dal 1′ Dries Mertens, partito a sua volta in panchina domenica sera nel match di campionato contro la Juventus; sulla sinistra torna Mario Rui, Hysaj riposizionato a destra. Tutto confermato rispetto alla vigilia per mister Rose, eccezion fatta per il partner d’attacco del temibile Dabbur: ci sarà, infatti, il 20enne Daka e non il giapponese Minamino.

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Carlo Ancelotti

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur. All. Marco Rose