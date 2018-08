Europa League, oggetto colpisce guardalinee a Graz

Un oggetto lanciato dagli spalti ha colpito e ferito un guardalinee, nel corso della ripresa di Sturm Graz-Ark Larnaca, gara valida per l’andata del terzo turno eliminatorio di Europa League che si e’ conclusa sul 2-0 per gli ospiti. L’episodio e’ accaduto al 77°, l’oggetto ha colpito in fronte l’assistente che si e’ accasciato a terra sanguinante. La partita e’ stata sospesa, ma poi si e’ ripreso a giocare. Il club austriaco ha condannato quanto avvenuto, parlando di “un comportamento inaccettabile da parte di un nostro tifoso, un gesto che fa male al calcio e alla nostra reputazione. Il fair play e’ la nostra massima priorita’. Ci dispiace per quello che e’ successo oggi, abbiamo deluso molti tifosi di calcio”. Lo Sturm Graz fa sapere che il tifoso e’ stato individuato e che verra’ sanzionato.