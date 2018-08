Europa League, poker dell’Atalanta all’Hapoel Haifa

49′ Finisce dopo quattro minuti di recupero la partita: l’Atalanta batte l’Hapeol Haifa 4-1 nell’andata dei Terzo turno di qualificazione all’UEFA Europa League 2018-2019.

47′ Barrow vicino al gol: l’attaccante gambiano salta anche il portiere ma poi non trova la porta da posizione defilata.

45′ Ammonito Gosens per un fallo di gioco.

41′ GOOOOOL A segno Barrow con un tiro preciso nell’angolino. L’assist è di Pašalić.

38′ Ultimo cambio per Gasperini: dentro Cornelius per il Papu Gomez.

36′ Dall’angolo, Palomino vicinissimo al quarto gol: il portiere respinge la deviazione ravvicinata del difensore argentino.

35′ Bel guizzo di Barrow: driibbling e tiro dal limite dell’area: il portiere alza in angolo.

34′ Tentativo di Pašalić: tiro potente ma alto.

24′ Ultimo cambio nell’Hapoel Haifa: Arel per Papazoglou.

20′ GOOOOOOL Pašalić di testa segna il 3-1 ben servito da Barrow.

20′ Bel triangolo tra Barrow e Toloi con il difensore brasiliano che arriva al tiro ma viene stoppato dal portiere.

18′ Secondo cambio nell’Atalanta: dentro Barrow per Zapata.

15′ Primo cambio anche per Gasperini: dentro Pašalić, al debutto ufficiale nell’Atalanta, al posto di Pessina.

14′ Doppio cambio nell’Hapoel Haifa: Hadida per Vermouth e Elbaz per Ginsari.

10′ PALO colpito dal Papu Gomez direttamente su calcio di punizione.

7′ Tentativo di Plakushchenko che però colpisce male: palla a lato.

5′ Bella azione sull’asse Pessina-Gosens, palla al limite dell’area per Freuler che però non trova la porta.

1′ È cominciata la ripresa!