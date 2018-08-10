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Europa League, risultati delle partite di andata del terzo turno preliminare

Europa League, risultati delle partite di andata del terzo turno preliminare

Match con tanti gol stasera

di Redazione ITASportPress
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Concluse da pochi istanti anche le ultime sfide valevoli per l’andata del terzo turno di Europa League. Ecco tutti i risultati:

UFA (Rus) – NIEDERCORN (Lux) 2-1

ALASHKERT (Arm) – CLUJ (Rou) 0-2

HAPOEL HAIFA (Isr) – ATALANTA (Ita) 1-4

SPARTAKS (Lat) – SUDUVA (Ltu) 0-1

RB LIPSIA (Ger) – UNIVERSITATEA CRAIOVA (Rou) 3-1

APOLLON (Cyp) – BREST (Blr) 4-0

DINAMO MINSK (Blr) – ZENIT (Rus) 4-0

HAPOEL BEER-SHEVA (Isr) – APOEL (Cyp) 2-2

LUDOGORETS (Bul) – ZRINJSKI (Bih) 1-0

MARIUPOL (Ukr) – BORDEAUX (Fra) 1-3

SHERIFF TIRASPOL (Mda) – VALUR (Ice) 1-0

SIGMA OLOMOUC (Cze) – KAIRAT ALMATY (Kaz) 2-0

STURM GRAZ (Aut) – AEK LARNACA (Cyp) 0-2

TORPEDO KUTAISI (Geo) – KUKESI (Alb) 5-2

TRENCIN (Svk) – FEYENOORD (Ola) 4-0

JAGIELLONIA (Pol) – GENT (Bel) 0-1

CSKA SOFIA (Bul) – COPENHAGEN (Den) 1-2

NORDSJAELLAND (Den) – PARTIZAN (Srb) 1-2

BASAKSEHIR (Tur) – BURNLEY (Eng) 0-0

BESIKTAS (Tur) – LASK LINZ (Aut) 1-0

GENK (Bel) – LECH POZNAN (Pol) 2-0

OLIMPIJA LJUBLJANA (Slo) – HJK (Fin) 3-0

OLYMPIACOS (Gre) – LUCERNA (Svi) 4-0

VITESSE (Ola) – BASILEA (Svi) 0-1

ZORYA (Ukr) – BRAGA (Por) 1-1

CORK CITY (Irl) – ROSENBORG (Nor) 0-2

HAJDUK (Cro) – FCSB (Rou) 0-0

HIBERNIAN (Sco) – MOLDE (Nor) 0-0

RANGERS (Sco) – MARIBOR (Slo) 3-1

SARPSBORG (Nor) – RIJEKA (Cro) 1-1

SPARTAK SUBOTICA (Srb) – BRONDBY (Den) 0-2

TNS (Wal) – MIDTJYLLAND (Den) 0-2

LEGIA (Pol) – DUDELANGE (Lux) 1-2

SLOVAN BRATISLAVA (Svk) – RAPID VIENNA (Aut) 2-1

SIVIGLIA (Esp) – ZALGIRIS (Ltu) 1-0

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