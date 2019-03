Europa League, vola il Rennes: 3-1 all’Arsenal in rimonta. Bene il Villarreal

Oltre al pareggio maturato in Germania fra Eintracht Francoforte ed Inter, nelle gare degli ottavi di finale di Europa League giocate alle 18.55 non sono mancate affatto le emozioni. Da sottolineare la favola Rennes: battuto in casa 3-1 l’Arsenal in rimonta (rimasto privo di Papastathopoulos nel primo tempo, espulso), servirà un’impresa agli uomini di Emery al ritorno per passare il turno. Con lo stesso risultato, ma più pesante perché in trasferta, si è imposto il Villarreal sullo Zenit di San Pietroburgo; pirotecnico 2-2 fra Siviglia e Slavia Praga, con tutti i gol segnati nel primo tempo. Un rigore di Petkovic consente alla Dinamo Zagabria di vincere il match di andata contro il Benfica.