Sorteggi Europa League, sarà Zurigo-Napoli, Rapid Vienna-Inter e Lazio Siviglia

Sedicesimi di finale Europa League. Zurigo-Napoli sfida di prestigio e sicuramente affascinante per i tigurini, che l’urna di Nyon ha “accoppiato” ai partenopei di Ancelotti nel doppio confronto europeo. La sfida d’andata si giocherà al Letzigrund il 14 febbraio, mentre quella di ritorno è in programma il 21 febbraio al San Paolo. L’Inter di Spalletti, “retrocessa” dalla Champions proprio come il Napoli, sfiderà il Rapid Vienna. Da parte sua la Lazio affronterà il Siviglia. L’Arsenal di Xhaka ha pescato il BATE Borisov.

Queste tutti gli accoppiamenti:

– Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

– Bruges-Salisburgo

– Rapid Vienna-Inter

– Slavia Praga-Genk

– Krasnodar-Bayer Leverkusen

– Zurigo-Napoli

– Malmoe-Chelsea

– Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

– Celtic Glasgow-Valencia

– Rennes-Betis Siviglia

– Olympiakos-Dinamo Kiev

– Lazio-Siviglia

– Fenerbahce-Zenit

– Sporting CP-Villarreal

– BATE Borisov-Arsenal

– Galatasaray-Benfica