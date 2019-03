Il Salisburgo accende la sfida col Napoli: “Da noi sarà diverso”. Il post social infiamma il match di ritorno

Il 3-0 dell’andata non spaventa il Salisburgo, anzi… La gara d’andata di Europa League tra Napoli e gli austriaci ha visto gli azzurri imporsi con tre gol di scarto, ma i rivali non si arrendono e accendono la sfida di ritorno.

In che modo? La pagina ufficiale Facebook del club ha pubblicato un’immagine che chiarisce le intenzioni degli austriaci: “A Napoli è stata una partita, a Salisburgo sarà una guerra”. Parole che fanno seguito alla foto che accompagna il messaggio: un toro, vestito da pizzaiolo, che mette in forno una pizza e Pulcinella. Clima accesissimo per un ritorno in Austria che si annuncia infuocato. “Salisburgo è la nostra fortezza”, un’altra frase che accompagna il post.

Ancelotti dovrà fare attenzione e mettere sull’attenti la sua squadra perché i rivali credono nella rimonta.