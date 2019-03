Inter, Nainggolan rischia anche il derby. Keita torna a lavorare in gruppo

In casa Inter piove sul bagnato. Oltre all’ex capitano Icardi, che prosegue il lavoro fisioterapico, la squadra dovrà fare a meno di un altro titolare: Radja Nainggolan. Il centrocampista belga si è fermato in allenamento e le visite hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra, per cui oltre alle due partite di Europa League contro l’Eintracht Francoforte rischia di saltare quella di campionato contro la Spal di domani e soprattutto il derby con il Milan di domenica 17 marzo. È tornato invece ad allenarsi con il gruppo Keita Balde, quindi prossimo al ritorno in campo in gare ufficiali.