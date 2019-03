Inter, Spalletti: “Prova di spessore. Il rigore? Brozovic era convinto, ha fatto bene”

Dopo il pareggio ottenuto alla Commerzbank-Arena contro l’Eintracht Francoforte per 0-0, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato ai giornalisti: “Complimenti ai ragazzi, hanno giocato con autorità e la considero una prova di spessore. Mi è piaciuto l’impatto col match, non era assolutamente semplice stasera in casa dei tedeschi. Il rigore sbagliato da Brozovic? Era convinto di batterlo, è giusto che abbia provveduto lui. Poi si possono anche fallire, può capitare. Su Icardi chiedete a Marotta, non a me, è con lui che ha parlato e che ha avuto il contatto diretto ieri. Stasera abbiamo avuto opportunità di segnare in entrambi i tempi, poi siamo finiti col difenderci ma succede a tutti”.

PERISIC E FUTURO – Ivan Perisic è uscito anzitempo per un problema all’adduttore della coscia sinistra: “Ha una massa muscolare che gli permette di tornare rapidamente – ha commentato mister Spalletti -, non c’è alcun rischio di lesione, è affaticamento”. Sul ritorno e il discorso qualificazione: “Abbiamo le stesse probabilità di passare entrambe, a San Siro sarà dura perché loro sono molto fisici e ambiscono ad arrivare in fondo”.