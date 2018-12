Lazio, Inzaghi: “Non meritavamo di perdere”

Una sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. Un ko, quello con l’Eintracht Francoforte, che non ha comunque conseguenze sulla classifica, visto che i biancocelesti erano già certi del secondo posto. Queste le parole del tecnico al termine del match: “I ragazzi non meritavano la sconfitta per quello che si è visto in campo. Il loro secondo gol era irregolare, non capisco come il guardalinee non abbia potuto vedere. Stasera ho comunque trovato le risposte che cercavo, la prestazione c’è stata e sono soddisfatto. Il calo dopo il vantaggio? Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Va anche detto che il loro primo gol è stato bellissimo, c’è poco da fare in questi casi. Il sorteggio? Essendo arrivati secondi troveremo ottime squadre. Il nostro obiettivo era il passaggio del turno e lo abbiamo centrato. Luis Alberto e Correa? Hanno fatto bene, hanno rispettato quello che gli avevo chiesto. Lucas Leiva pronto per Bergamo? È il nostro obiettivo. Ieri aveva ancora qualche problema, vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo comunque dei validi sostituti in quel ruolo”.