Lazio, Inzaghi: “Non vediamo l’ora di giocare”

“Non vediamo l’ora di giocare. E’ un momento negativo, domani vogliamo assolutamente invertire questo trend negativo di risultati”. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della partita di Europa League sul campo della Steaua Bucarest.

“Ho parlato con i miei ragazzi, abbiamo analizzato la situazione con molta tranquillità – ha spiegato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa – A parte il Genoa, le partite contro Milan e Napoli sono state decise da episodi negativi. Paghiamo il fatto di aver giocato sei mesi a ritmi impressionanti, vertiginosi, e in questo momento non ci gira bene, ma gli episodi favorevoli vanno ricercati. Domani troveremo una squadra in un buon momento che giocherà anche in casa: bisogna fare una partita importante, una partita da Lazio, perché vogliamo andare avanti in tutte le competizioni”.