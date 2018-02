Lazio, Radu: “Non è vero che ho comprato mille biglietti per i tifosi della Dinamo Bucarest”

Il difensore della Lazio, Stefan Radu, ha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe acquistato 1000 biglietti per la partita di ieri per i tifosi della Dinamo Bucarest, sua ex squadra e storica rivale della Steaua. A Telekom Sport, emittente rumena, chiarisce i fatti: “Non è vero che ho comprato i biglietti per i tifosi della Dinamo. La Lazio ha ricevuto 50 biglietti direttamente dalla Steaua per le famiglie dei giocatori ma non servivano a nessuno e sono stati dati tutti a me. Li ho regalati a familiari e amici. L’unica persona che ho visto è stata una mia amica, che ha trascorso cinque minuti in hotel”.