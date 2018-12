Milan, Gattuso: “Ci manca il veleno”

Sarà una lunga notte, quella che attende Gennaro Gattuso. Il suo Milan incappa in un duro ko in casa dell’Olympiacos e dice addio all’Europa League. Queste le parole del tecnico rossonero dopo il match: “C’è tanta delusione, dispiace per i nostri numerosi tifosi. Avevamo la partita in mano, abbiamo creato tante occasioni ma alle prime difficoltà non abbiamo retto e abbiamo iniziato ad aver paura. È giusto essere eliminati ed andare a casa. La partita l’abbiamo regalata noi, poi ci sono stati degli episodi controversi, ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Siamo stati ingenui. Alle prime difficoltà crolliamo. Il nostro problema adesso è di tipo mentale e di personalità. In avanti ci vuole più veleno, invece non abbiamo avuto abbastanza cattiveria nonostante le tante occasioni create. Una partita così non si deve perdere. Potevamo chiuderla subito, ma non siamo stati pungenti. Dietro invece abbiamo fatto degli errori che mi fanno diventare pazzo. Noi siamo più forti dell’Olympiacos, non dovevamo andare fuori”.