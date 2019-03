Napoli, Ancelotti: “Buon risultato, ma questi scompensi nel finale mi preoccupano”

Vittoria convincente per 3-0 del Napoli sul Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le parole rilasciate dall’allenatore azzurro Carlo Ancelotti: “È un buon risultato, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare e non dobbiamo fare calcoli – ha commentato ai microfoni di Sky Sport -. Oggi alcune cose sono andate bene, altre così così e bisogna limare questi dettagli: sopra di 3 gol si deve gestire meglio la situazione. Va bene l’esuberanza e la voglia di stare in avanti, ma il Salisburgo gioca ad alto ritmo e bisogna stare più attenti, perché su alcune ripartenze siamo andati in difficoltà”.

SCELTE E CENTRALI – “Ho tenuto fuori Insigne semplicemente perché aveva giocato 90 minuti con la Juve, mentre Milik e Mertens no”. Così è proseguito l’intervento di mister Ancelotti: “Al ritorno mancheranno Maksimovic e Koulibaly: il giallo del senegalese forse si poteva evitare, ma comunque non sono preoccupato perché giocheranno altri 2 centrali altrettanto affidabili. Luperto è molto vigile ed attento anche se ha giocato poco, e poi è tornato Chiriches dall’infortunio: vediamo se testarli domenica in campionato”. E ribadisce: “Mi preoccupano invece gli scompensi avuti nel finale”. Sull’eliminazione incredibile del suo ex Psg con lo United in Champions: “Due partite incredibili, se fossi stato io sulla panchina francese forse mi sarei buttato dal primo ponte che trovavo (sorride, ndr)!”.