“Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti”. Così Carlo Ancelotti ha commentato il sorteggio di Nyon, che vedrà il suo Napoli opposto allo Zurigo nei sedicesimi di Europa League. La gara di andata si svolgerà il 14 febbraio in Svizzera, il ritorno è in programma il 21 febbraio al San Paolo.