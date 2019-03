Napoli, Fabian Ruiz: “Contento per la vittoria e per la fiducia che mi dà il mister”

Vittoria convincente per 3-0 del Napoli sul Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le parole rilasciate dal centrocampista degli azzurri Fabian Ruiz ai microfoni di Sky Sport: “Stasera abbiamo fatto bene, ma al ritorno sarà una partita difficilissima: abbiamo visto che il Salisburgo gioca ad alto ritmo, bisogna andare a casa loro con estrema attenzione. Sono molto felice per primo gol europeo, ma era più importante la vittoria. Siamo uniti, così dobbiamo comportarci in ogni occasione. Il mio exploit? All’inizio quando arrivai a Napoli fu difficile anche per l infortunio all’adduttore, poi il mister mi ha dato fiducia, e per un giocatore è molto importante. Ora sto bene e voglio migliorare sempre di più”.