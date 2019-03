Napoli, Giuntoli: “Meritiamo di vincere qualcosa, manca poco per sognare in grande”

“Vogliamo arrivare in fondo all’Europa League, questa squadra, questa città, questo club meritano di vincere qualcosa di importante”. Parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima del fischio d’inizio del match di Europa League contro il Salisburgo, valido per l’andata degli ottavi di finale. “Ancelotti sta alternando i nostri attaccanti perché sono tutti bravi, li sta gestendo bene per ottenere il massimo da loro – ha commentato a Sky Sport -. Pensiamo ad una partita alla volta, abbiamo una squadra molto giovane e ci manca poco per sognare in grande. Il Salisburgo? Temibile, tra gli avversari più difficili di questa competizione”.