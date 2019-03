Napoli, Maksimovic elogia il Salisburgo: “Mai giocato contro una squadra con ritmi così alti”

Una netta vittoria, quella ottenuta dal Napoli nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli azzurri, nella serata di ieri, hanno travolto per 3-0 il Salisburgo, archiviando il ko in campionato con la Juventus. A commentare la gara, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il difensore Nikola Maksimovic: “Era importante fare bene con il Salisburgo, dopo aver speso tante energie con i bianconeri. Loro ci hanno pressato molto alti e ci hanno messo in difficoltà. Non avevamo mai affrontato una squadra con questo ritmo, ma siamo riusciti comunque a fornire un’ottima prestazione. Nel finale sono un po’ calati, ma in alcune circostanze avremmo dovuto stare più attenti”.