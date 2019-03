Napoli, Mario Rui: “Importante la continuità. Salisburgo ottima squadra”

Un netto 3-0, quello maturato dal Napoli al San Paolo contro il Salisburgo. Saranno poche le possibilità da parte degli avversari di ribaltare la gara nel match di ritorno. Mario Rui, terzino sinistro azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della convincente vittoria ottenuta contro gli austriaci.

IMPORTANTE – “Nei primi 30 minuti siamo stati bravi e lucidi, negli ultimi 10, invece, è venuta a mancare un pò di questa lucidità e freschezza. Non siamo stati superficiali ma eravamo un po’ stanchi, loro anche sotto di 3 gol non hanno mollato, non si sono mai fermati, quindi bisogna fargli i complimenti, sono una grandissima squadra, giovane e con tanto futuro”. “Momento personale? Son stato fuori per un po’, però anche non facendo parte della squadra mi sono allenato molto e bene. In ogni caso la cosa più importante era la prestazione della squadra, abbiamo dato continuità alla bella partita fatta in precedenza”.