Napoli, Meret: “Ho cancellato il rosso di domenica, contento per stasera. Sulla Nazionale…”

Vittoria convincente per 3-0 del Napoli sul Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le parole rilasciate dal portiere degli azzurri Alex Meret ai microfoni di Sky Sport prima di rientrare negli spogliatoi: “Una buona partita da parte nostra, soprattutto nel primo tempo che siamo andati in poco tempo sul doppio vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo rischiato un po’, ma abbiamo lottato fino alla fine e sono contento della prestazione”. Sul rosso contro la Juve: “Può capitare, l’ho cancellato subito e abbiamo pensato subito a questa sera”. Sulla Nazionale: “Lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi, se le chiamate arriveranno mi farò trovare pronto e ne sarò felice”.