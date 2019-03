Napoli, Milik: “Bene il 3-0, ma c’è ancora un ritorno. Sto bene, voglio segnare tanti gol”

Vittoria convincente per 3-0 del Napoli sul Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le parole rilasciate dall’attaccante degli azzurri Arkadiusz Milik ai microfoni di Sky Sport: “Era un po’ che non segnavo in Europa, sono contento di esserci riuscito ma soprattutto per la vittoria, meritata. Stasera abbiamo vinto 3-0 ma c’è ancora un ritorno, da affrontare ancora con grinta e determinazione, perché vogliamo arrivare in fondo alla competizione. Nella ripresa stasera non abbiamo giocato da Napoli, ma le occasioni sono state tante. Partner d’attacco? Mi trovo bene con tutti, io penso a fare tanti gol per questa squadra e per i nostri tifosi”.

MIGLIORAMENTI E AJAX – Ci sono aspetti per Milik da migliorare, anche se già sta facendo benissimo: “Il colpo di testa e l’uso del piede destro, certo. Sono questioni che mi riguardano e coltiverò con il tempo tali qualità”. Il percorso all’Ajax è stato fondamentale: “Sono stati anni bellissimi, credo che un po’ ricordiamo lo stile olandese, soprattutto per la costruzione della manovra da dietro. Purtroppo per infortuni gravi mi sono fermato per tanto tempo, adesso però sto bene e voglio continuare a migliorarmi”.