Napoli, senti il presidente dello Zurigo: “Al sorteggio abbiamo esultato”

Un sorteggio sulla carta agevole, quello di Europa League per il Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions, gli azzurri, inseriti in prima fascia, hanno trovato gli svizzeri dello Zurigo nell’urna di Nyon. Un avversario non proibitivo per la squadra partenopea, che può accogliere con soddisfazione l’abbinamento. Ma ciò che stupisce è che tale sorteggio sia stato ben gradito anche dalla società elvetica. “Siamo molto soddisfatti”, ha infatti detto il presidente dello Zurigo Ancillo Canepa ai microfoni di blick.ch, “io a Napoli non sono mai stato”. A fargli eco anche la moglie, estremamente felice di trovare gli azzurri lungo il loro cammino: “Al sorteggio ho esultato: in Svizzera ci sono molti sostenitori del Napoli e lo stadio sarà pieno”. Un match per il quale a Zurigo hanno già fatto partire il conto alla rovescia.