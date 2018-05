Olympique Marsiglia-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Questa sera si disputerà la finalissima di Europa League con inizio alle ore 20.45. Il Marsiglia di Garcia contro Atletico Madrid di Simeone per una sfida franco-ispanica. Il francese alla guida della Roma dal 2013 al 2016 e Diego Simeone ex giocatore di Lazio e Inter. All’OL Parc di Lione si preannuncia una gara appassionante tra due modi di intendere il calcio che differiscono per molti aspetti. La praticità, l’aggressività dell’Atletico Madrid contro la maggior ricerca del palleggio da parte dell’OM. Tantissimi giocatori di qualità in campo: due su tutti, Antoine Griezmann stella indiscussa dei colchoneros e Dimitri Payet la fantasia alla guida degli olympiennes. La squadra di Simeone arriva all’appuntamento con l’ennesima finale europea conquistata, con un secondo posto nella Liga quasi in tasca (manca un punto) dopo la vittoria in trasferta contro il Getafe. Per il Marsiglia stagione altalenante ma con la possibilità, ancora intatta, di guadagnare l’accesso alla Champions (o almeno al preliminare) nell’ultima giornata di Ligue 1 nella sfida all’Amiens che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Queste le probabili formazioni:

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Ocampos, Payet; N’Jie. All. Garcia