Salisburgo, Dabour: “Napoli impressionante con la Juve”

Vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, con il Napoli che, nella serata di giovedì 7 marzo, ospiterà al San Paolo il Salisburgo. Una gara sulla carta complicata per gli austriaci, come confermato dall’attaccante Moanes Dabour che, attraverso il portale Kurier, ha così parlato degli azzurri: “Il Napoli mi ha impressionato per il modo in cui ha giocato contro la Juventus. Hanno giocatori di grande qualità in tutte le zone del campo e certamente non saranno scoraggiati dalla sconfitta subita in campionato. Dovremo fare due ottime prestazioni per resistere contro di loro”.