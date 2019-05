Sarri vince l’Europa League col Chelsea, il Napoli e De Laurentiis si congratulano

Non appena terminata la finale di Europa League, con la vittoria netta del Chelsea per 4-1 sull’Arsenal a Baku, il Napoli ha pubblicato su Twitter le congratulazioni nei confronti di Maurizio Sarri, giunto al primo titolo da allenatore. “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio!” è stato scritto su Twitter, segno che ovviamente il rapporto fra le parti resta di grande sintonia e ammirazione. Chissà che ora il presidente dei Blues Roman Abramovich, presente in tribuna, ci ripensi e si tenga stretto il tecnico toscano, che ha saputo ribaltare una stagione che a gennaio si faceva complicatissima. Oltre alla vittoria di questa sera, infatti, la squadra ha saputo conquistarsi in Premier la qualificazione alla prossima Champions League.