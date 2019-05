Van Persie: “La finale di Europa League? Favorito l’Arsenal, ma Hazard…”

Moltissimi gli anni passati con la maglia dell’Arsenal per Robin Van Persie. L’attaccante olandese, che ha appena appeso gli scarpini al chiodo dopo aver concluso la stagione con il Feyenoord, ha voluto lanciarsi in un pronostico in vista della finale di Europa League che, il 29 maggio, opporrà i Gunners al Chelsea di Maurizio Sarri. Queste le sue parole rilasciate alla BBC Sport, dove ha parlato anche del futuro dell’Arsenal.

FAVORITO – “Credo che la squadra di Emery abbia più possibilità rispetto al Chelsea, i blues però hanno a disposizione Hazard, un giocatore fantastico che in qualsiasi momento può inventare qualcosa”.

FUTURO – “Penso che i Gunners abbiano le carte in tavola per poter puntare al titolo fin dalla prossima stagione, anche se sarà difficile. In questo momento c’è il Manchester City che sta facendo qualcosa di incredibile”.