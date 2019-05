Wenger contro la finale di Europa League a Baku: “Un incubo. E sul caso Mkhitaryan…”

Non certo un viaggio dei più agevoli, quello che dovranno affrontare i tifosi di Chelsea ed Arsenal per assistere alla finale di Europa League, in programma mercoledì 29 maggio a Baku. Sulla decisione di far disputare l’atto finale della competizione nella capitale dell’Azerbaigian, ha parlato anche l’ex tecnico dei Gunners Arsene Wenger, che, come riporta il Mirror, si è così espresso.

INCUBO – “È un po’ un incubo, per entrambe le squadre. Non tanto per i giocatori, che vivono nelle condizioni ideali e possono contare su jet privati, quanto per i tifosi”.

MKHITARYAN – Wenger ha poi parlato anche del caso Mkhitaryan, con il giocatore che non potrà scendere in campo nella finale a causa delle tensione tra l’Azerbaigian e l’Armenia, suo paese d’origine: “Stiamo parlando di qualcosa che non dovrebbe mai accadere nel mondo del calcio e nel mondo moderno”.