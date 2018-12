Lo Zurigo non ha molte chance di passare il turno contro il Napoli. Ludovic Magnin, tecnico della squadra svizzera, ha commentato sul sito ufficiale il sorteggio d’Europa League dei sedicesimi: “Il Napoli è una grande squadra con un grande tecnico come Ancelotti, la squadra ha ottimi calciatori con tanta qualità. In Champions ha sfiorato la qualificazione in un girone con PSG e Liverpool, sarà una grande sfida anche con i suoi caldissimi tifosi”.