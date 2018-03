Allegri e i maestri del Triplete: ecco gli otto che ci sono riusciti

La Juventus, dopo la conquista della finale di Coppa Italia (sfida il 9 maggio contro il Milan), si concentra su campionato e Champions League. Sabato prossimo primo crocevia fondamentale della stagione: Lazio-Juventus e Napoli-Roma. I bianconeri devono vincere contro i biancocelesti e sperare in un aiuto dei giallorossi per superare la squadra di Sarri in vetta alla classifica. Allegri, però, non può pensare solo allo scudetto. La mente dei suoi ragazzi è rivolta anche alla sfida di Wembley contro il Tottenham: in uno stadio ricco di fascino e di storia, i bianconeri proveranno l’impresa. Vincere e qualificarsi per i quarti di finale.

TRIPLETE – Anche se la società e la squadra non parlano di ossessione, ma l’obiettivo della Juventus è alzare la Champions League, trofeo che manca a Torino dal 1996. Il triplete, invece, non è mai riuscito alla squadra bianconera, solo due volte è stato sfiorato: nel 2015 e nel 2017, ma in entrambi i casi la Vecchia Signora è uscito sconfitta in finale nella massima competizione europea per club. Solo una nostra squadra c’è riuscita, l’Inter nel 2009-10, però mai nessun allenatore italiano è arrivato così in alto. Neppure Sacchi, né Capello, né Trapattoni e neppure Ancelotti che ha vinto più di tutti in tutti i Paesi europei.

QUELLI CHE HANNO VINTO TUTTO – Sono otto gli allenatori del Triplete. Il primo è Jock Stein con il Celtic nel 1966-1967, poi Stefan Kovacs con l’Ajax nel 1971-72, poi sempre una squadra olandese: il PSV Eindhoven con Guus Hiddink. Nel 1998-99 è il momento del Manchester United di Alex Ferguson, il primo a realizzare il triplete nella nuova era della Champions League. Nel 2008-09 è la volta del Barcellona di Pep Guardiola, poi un anno dopo ci riesce l’Inter di José Mourinho. Nel 2012-13 è il Bayern Monaco a realizzare il triplete con Jupp Heynckes in panchina. Un anno dopo è ancora il Barcellona a riuscirci, questa volta con Luis Enrique come allenatore.

