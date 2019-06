Lopetegui la tocca piano alla presentazione: “Sono nella miglior squadra di Siviglia”

A Siviglia oggi è stato il giorno della conferenza stampa del nuovo allenatore Julen Lopetegui, ufficializzato ai rojiblancos dopo l’esperienza con la Nazionale spagnola e il Real Madrid: “Non ho avuto il minimo dubbio quando ho saputo dell’opportunità, ora è il momento di costruire il progetto e modellarlo. Sono pieno di energia, non vedo l’ora di rendere questa squadra ancora più grande, è la migliore di Siviglia (con stoccata dunque al Betis, ndr). Con tutto il rispetto per le altre. L’addio alla Spagna? Non è stato un abbandono, una fuga. Se una bugia viene ripetuta tante volte, non è che essa diventa una verità. Dal Real Madrid sono stato esonerato perché mi hanno detto che volevano provare qualcosa di diverso. Inizio una nuova fase della mia carriera, sono ambizioso, voglio che si dia il massimo e dal punto di vista individuale e da quello collettivo. Lavoreremo giorno e notte per questo”. Molto motivato dunque Lopetegui, che era stato accostato anche al Bayern Monaco.