Dorados, Maradona ricoverato d’urgenza

Preoccupano le condizioni fisiche di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro, tornato quest’oggi sulle pagine di molti s siti d’informazione perché apparentemente “sparito” dal raggio dei media, è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia interna allo stomaco. L’allenatore dei Dorados, secondo quanto riferisce Tyc Sports, dovrà dunque sottoporsi ad accertamenti specifici per valutare l’entità del problema. Dopo le voci sulla sua misteriosa sparizione, in serata era stato l’avvocato dell’argentino, Matias Morla, a rassicurare tutti sulla presenza del tecnico sulla panchina dei messicani con cui ha sfiorato la promozione nell’ultima stagione: “Diego Maradona allenerà i Dorados per tutto il campionato – aveva scritto Morla su Twitter – Dopo alcuni esami medici di routine in Argentina si unirà agli allenamenti della squadra”. Ora però le condizioni del Pibe non sembrano essere rassicuranti e, probabilmente, ci vorrà un po’ prima di rivederlo in panchina.