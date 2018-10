Santos, presidente Peres: “Difficile che Gabigol rimanga, per Inter sarebbe un danno”

Intervistato dopo il successo della sua squadra contro il Corinthians, il presidente del Santos José Carlos Peres è tornato a parlare del futuro di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, match-winner contro il Timao e ancora di proprietà dell’Inter:

L’attaccante brasiliano nel periodo di militanza in nerazzurro è stato poco più che una comparsa, deludendo le grandi aspettative che la dirigenza riponeva su di lui. Dunque il rientro in patria e il prestito alla squadra carioca nella quale ha iniziato ad ambientarsi rpidamente, ripagando la fiducia del mister a suon di gol. Lo stesso giocatore non riterrebbe una priorità tornare a Milano. Ma il periodo al Santos è in dirittura d’arrivo e torna d’attualità la questione.

Il numero uno della società ha spiegato che visti i recenti risultati, per i nerazzurri non sarebbe saggio lasciarsi scappare Gabigol. “È una cosa molto difficile da anticipare. Lui ha un contratto di quattro anni con l’Inter e hanno speso 88 milioni di dollari per prenderlo. Diventa quindi complicato mantenerlo: i nerazzurri ce lo hanno già prestato per un anno, se dovessero tenerlo qui perderebbero altri 22 milioni di dollari. Penso che con un contratto al 50% lamenterebbero delle perdite”. Queste le dichiarazioni riportate da Torcedores.com.