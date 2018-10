Argentina, Kempes punge Maradona: “Meglio stia zitto.. A Messi non serve Mondiale per essere migliore”

Mario Kempes al vetriolo contro Diego Armando Maradona. L’ex campione del mondo e capocannoniere con la nazionale argentina nel 1978, ha duramente attaccato il Pibe de Oro, ‘reo’ di aver spesso criticato Leo Messi, per lo scarso rendimento con la maglia dell’Albiceleste, in netto contrasto con le scintillanti prestazioni col Barcellona.

“È meglio che Diego stia zitto, ogni volta che apre bocca non porta rispetto. Invece lui, nel corso della sua carriera è stato sempre rispettato”, ha tuonato Kempes a ESPN FC.

“Messi non ha bisogno di una Coppa del Mondo per essere il migliore. Io ho vinto un Mondiale pur essendo decisivo ma non è un valido motivo per essere migliore di Leo”. Inoltre, ha fatto riferimento alla finale persa dall’ex attaccante del Napoli nel ’90: “Nessuno lo ha giudicato per questo”.

Il difensore della Pulce ha proseguito: “A volte dobbiamo stare zitti e goderci quello che abbiamo. Nel calcio si vince e si perde”.