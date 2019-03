Atalanta, Ali Adnan cacciato anche dalla nazionale irachena

Le brutte notizie non arrivano mai da sole. Dopo l’Atalanta, ci si è messa anche la nazionale. È quello che deve aver pensato Ali Adnan quando gli è stata annunciata l’esclusione dalla nazionale irachena per il comportamento del suo procuratore, colpevole – secondo la federcalcio locale – di aver trattato la sua cessione, rilasciato interviste e interferito in quelle dell’assistito nel corso dell’ultima Coppa d’Asia. Non proprio il massimo per l’ex giocatore dell’Udinese, già fuori rosa all’Atalanta da fine dicembre. Una stagione da dimenticare per lui, che nella competizione svoltasi negli Emirati Arabi aveva comunque fatto bene, segnando un gol su punizione e un assist in quattro partite. Le sue doti tecniche sui calci piazzati non sono una novità, ma a quanto pare non sembrano essere bastate per convincere Gasperini, che nel suo ruolo gli ha preferito Castagne e Gosens. L’ultima presenza di Ali Adnan con la maglia dell’Atalanta risale infatti allo scorso 30 settembre, quando giocò gli ultimi tredici minuti della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. L’ultima convocazione è invece datata 17 dicembre (Atalanta-Lazio), poi la partenza anticipata per gli Emirati e il mancato ritorno a Bergamo.